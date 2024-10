Activités de la Bibliothèque Anne-Marie-D’Amours

La Bibliothèque Anne-Marie-D’Amours présente ses activités pour le mois d’octobre 2024. Ces dernières sont offertes gratuitement.

Une activité de tricot-jasette se déroulera tous les jeudis, de 13 h 30 à 15 h 30.

Le conte familial «Voix de la jungle» sera présenté par Franck Sylvestre, en collaboration avec Le Rendez-vous des Grandes gueules, le vendredi 11 octobre à 18 h 30.

Une exposition de photographies aura lieu à compter de la mi-octobre jusqu’à décembre, soit «77 temps d’arrêt de Monsieur Paul Montpetit». Elle sera présentée en trois phases. La première, pour les trois premières semaines, «Le 14 octobre 1976 une journée oubliée» (15 photos 2 grands formats); la deuxième phase, pour trois trois semaines également, «In the land of the so called free mars 2020 Nouvelle Orléans» (9 photos format 20x20); et la dernière, jusqu’à la fin de décembre, «Mon pays qui n'est pas un pays 1974-2023» (53 photos divers formats).

Une conférence ainsi que des photographies portant sur les oiseaux en hiver, «Ce n’est qu’un jeu», sont prévues le vendredi 18 octobre à 18 h 30.

Dès le 9 octobre, le livre «Halloween» et les mangas «Demon Slayer», puis «L’art de la rénovation».

Enfin, ce sera l’heure du conte d’Halloween avec Marilibellule, le samedi 26 octobre à 10 h.