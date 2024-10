La bibliothèque Françoise-Bédard en nomination pour le prix Denis-Vaugeois

La bibliothèque Françoise-Bédard de Rivière-du-Loup figure parmi les finalistes de la deuxième édition des Prix des bibliothèques publiques du Québec. Sa transformation lui vaut une nomination pour le prix Denis-Vaugeois, qui récompense la construction ou l’agrandissement d’une bibliothèque dans une ville de 5000 habitants et plus.

Les deux autres finalistes pour cette prestigieuse distinction sont la bibliothèque Gabrielle-Roy, de la Ville de Québec, et la bibliothèque L’Octogone, dans l’arrondissement LaSalle de la Ville de Montréal.

L’établissement gagnant sera dévoilé le 24 octobre, lors d’un gala qui se tiendra justement à la bibliothèque Gabrielle-Roy, à Québec. Organisé par l’Association des bibliothèques publiques du Québec et le Réseau BIBLIO du Québec, cette célébration soulignera la vitalité, l’expertise et les réalisations des bibliothèques publiques de la province ainsi que la contribution des actrices et des acteurs du domaine.

«Le projet d’agrandissement et de réaménagement de la bibliothèque a permis la mise en valeur de l’édifice et l’amélioration de l’ergonomie des aménagements et du mobilier. La bibliothèque propose maintenant des espaces plus conviviaux, des collections augmentées et mieux valorisées ainsi que de nouveaux services autour du numérique», peut-on lire dans le cahier de présentation des finalistes.

En juin dernier, la bibliothèque de la rue du Rocher a remporté les honneurs dans la catégorie «Aménagement», lors de la 25e édition des Prix Les Arts et la Ville. Il y a quelques semaines, son projet de transformation a également reçu une certification argent dans la compétition officielle des Grands Prix du design. Il est également toujours dans la course pour le Prix du public, dans la catégorie «Architecture / Bâtiment public / Bâtiment culturel».