Roxane Bruneau au Centre culturel Berger en 2025

La populaire auteure-compositrice-interprète Roxane Bruneau présentera son nouveau spectacle, «Submergé», le mercredi 7 mai à 20 h, au Centre culturel Berger de Rivière-du-Loup.

Après avoir lancé son album Submergé dans un MTELUS à Montréal plein à craquer, devant un public conquis d’avance qui connaissait déjà toutes ses nouvelles chansons quatre jours à peine après leur sortie, Roxane Bruneau prendra la route dès le printemps prochain vers le Centre culturel Berger avec un tout nouveau spectacle.

L’artiste ira à la rencontre du public louperivois pour présenter son plus récent album dans un spectacle électrisant et intimiste où ses nouvelles chansons côtoieront ses plus grands succès.

«J’ai tellement eu de fun au lancement de l’album Submergé! De pouvoir chanter mes nouvelles chansons sur scène pour la première fois, de voir le public les chanter avec moi, ça vraiment été tout un trip. Je suis donc plus qu’excitée de reprendre la route du Québec, recommencer la vie de tournée et d’aller à la rencontre des Bruno’z pour leur présenter mon tout nouveau spectacle», a commenté Roxane Bruneau.

La mise en vente est prévue ce jeudi 10 octobre dès midi au Centre culturel Berger, par téléphone au 418 867-6666 ou en ligne au www.rdlenspectacles.com.