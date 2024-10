Le Rendez-vous des Grandes gueules 2024 commence dimanche

Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) et Culture Bas-Saint-Laurent ont annoncé les finalistes du Prix du CALQ – Artiste de l’année au Bas-Saint-Laurent 2024. Ces artistes sont Sara Bourdeau (cinéma et vidéo, MRC de Kamouraska), Baptiste Grison (arts visuels et métiers d’art, MRC de Rimouski- Neigette) et Thomy Laporte (cinéma et vidéo ...