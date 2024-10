L’exposition «Culbuter le décor» présentée à Kamouraska

La population est invitée au vernissage de l’exposition «Culbuter le décor» de l’artiste Nadine Boulianne. L’évènement aura lieu le 11 octobre de 17 h à 19 h au Centre d’Art de Kamouraska. L’exposition sera ensuite accessible les 12 et 13 ainsi que les 19 et 20 octobre, de 13 h à 17 h au 111, avenue Morel.

À partir de photographies d’archives et de ses photographies personnelles, l’artiste et sa collaboratrice, Lucie Bélanger, ont sélectionné, découpé et rapiécé des extraits d’images qui ont été intégrées dans des scènes en trois dimensions.

Inspirée des collages dadaïstes, des dioramas et des livres à système, l’artiste a voulu fabriquer de nouveaux territoires qui se déploient en trois dimensions, à la manière de livre pop-up. Chacune des propositions offre un espace éclaté en profondeur, où se trouve des éléments cachés qui seront à dévoiler à l’aide de tirettes, de roues et des manivelles qui animeront certaines scènes.

Artiste de la photographie et de la vidéo, Nadine Boulianne a complèté un Baccalauréat en Communication graphique de l’Université Laval en 2003 après des études libres en Arts Visuels et en Histoire de l’Art à cette même institution. Elle réalise des projets photographiques, vidéographiques et expose, seule ou en collaboration. Son travail porte sur le territoire, autant intime que géographique.

Ce projet de recherche et création a été réalisé grâce au partenariat territorial en lien avec la collectivité du Bas-Saint-Laurent.