Noah Lebel-Turcotte participe à des Laboratoires internationaux de création en France

Le cinéaste louperivois Noah Lebel-Turcotte a représenté Kino Montréal lors de la 25e présentation du festival Off-Courts Trouville, en France. Il a été sélectionné comme l’un des quatre représentants du Québec lors des Laboratoires internationaux de création de cet événement, qui avait lieu du 7 au 13 septembre.

Non seulement il ajoute une expérience supplémentaire à son bagage de cinéaste, mais en plus, il a eu l’occasion de diriger des comédiens lors d’une semaine intensive de création. «Il y avait un groupe sur place de comédiens de la France qui venaient pour participer à nos projets. Il fallait se débrouiller pour réaliser un film ensemble. J’ai appris à diriger des comédiens et à faire un film en accéléré», explique Noah Lebel-Turcotte.

Le cinéaste âgé de 20 ans s’est joint à plus de 200 professionnels du cinéma et à la fin du festival, son œuvre a été projetée. Il étudie présentement au baccalauréat en cinéma de l’Université du Québec à Montréal.

Noah a développé sa passion pour le cinéma alors qu’il fréquentait le Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup, et il la suit depuis. «En cinéma, on touche tellement à tout en même temps. J’aime autant la musique, le jeu et l’image que le théâtre», résume le cinéaste.

Il s’est distingué avec des mentions spéciales au Festival du film étudiant du Québec et au Rendez-vous Québec Cinéma (meilleur court métrage étudiant) pour son film «Police-voleur». Cette création, réalisée sur plusieurs mois, est avant tout un projet scolaire du Cégep de Lévis qu’il a décidé de pousser plus loin.

Le cinéaste de Rivière-du-Loup a été choisi pour recevoir une bourse de création de Paraloeil pour réaliser un film documentaire sur les Jeux du Québec à Rimouski. Noah Lebel-Turcotte est présentement au Kamouraska afin de tourner un court-métrage avec l’UQÀM.