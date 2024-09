Annonce des finalistes du prix Artiste de l’année au Bas-Saint-Laurent

Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) et Culture Bas-Saint-Laurent ont annoncé les finalistes du Prix du CALQ – Artiste de l’année au Bas-Saint-Laurent 2024. Ces artistes sont Sara Bourdeau (cinéma et vidéo, MRC de Kamouraska), Baptiste Grison (arts visuels et métiers d’art, MRC de Rimouski- Neigette) et Thomy Laporte (cinéma et vidéo – MRC de Rimouski-Neigette).

Le nom de la personne lauréate sera dévoilé le 3 octobre à Rivière-du-Loup lors du Gala des prix de Culture Bas-Saint-Laurent. Ce prix vise à reconnaître un.e artiste qui se démarque par le dynamisme de son parcours et l’excellence de ses réalisations récentes. Le prix, assorti d’un montant de 10 000 $, reflète la volonté du Conseil des arts et des lettres du Québec d’offrir un soutien tangible à la carrière de ceux et celles qui contribuent de manière exceptionnelle à la vitalité culturelle de leur région, par leur travail et leur talent. Le choix du lauréat ou de la lauréate est déterminé par un jury composé de pairs et coordonné par le CALQ.

Sara Bourdeau est une cinéaste vivant à Rivière-Ouelle dans le Bas-Saint-Laurent. Elle y fonde en 2020 sa boite de production, Boucane films. Son dernier court-métrage «Sylvie en liberté» (2024) fut scénarisé, tourné et produit dans le Kamouraska. Le film fait actuellement la tournée des festivals au Québec et à l’international. Sara finalise le développement de deux longs métrages de fiction.

Artiste multidisciplinaire et marcheur assidu, Baptiste Grison explore continuellement le territoire. Tout à la fois engagés et poétiques, ses projets questionnent les singularités géographiques, sociales ou historiques d’un lieu à travers le prisme particulier de l’expérience intime. Cela prend la forme d’œuvres web, d’installations vidéo, de livres ou de cinéma expérimental, avec une prédilection pour les collaborations avec des artistes et des scientifiques d’horizons divers. Son travail a fait l’objet de présentations à l’international (Canada, États-Unis, France, Italie, Mexique).

Thomy Laporte est un artiste du cinéma et de la vidéo dont la pratique s’inscrit dans la foulée du cinéma indépendant. Empreint d’une attention singulière et d’un désir de provoquer, son travail se démarque par la sincérité et la sensibilité du regard qu’il porte sur la nature humaine ainsi qu’aux divers questionnements que suscitent nos rapports à la territorialité. «Bouscueil», son plus récent film, est présentement sélectionné dans plusieurs festivals nationaux et internationaux. Il vit et travaille à Rimouski, dans la région du Bas-Saint-Laurent.