Slam Rivière-du-Loup : la finale 2024 à la Maison de la culture

La septième biennale de Livres d’artistes au Portage aura lieu du 27 au 29 septembre au 200, côte de la Mer à Notre-Dame-du-Portage. Sous le thème du métissage, une soixantaine d’œuvres d’artistes européens, américains et canadiens seront présentées. Ces pièces uniques pleines de poésie et d’humour, réunissent textes et images grâce à différentes ...