Nouvelle exposition de Grégoire Martin au Café créatif

Après y avoir exposé tout l’été ses aquarelles marines, Grégoire Martin restera amarré au Café créatif de la Maison de la culture cet automne avec l’exposition itinérante Sur les rivages nous avons échoué. Jusqu’au 1er novembre, l’artiste louperivois y présente une deuxième série d’œuvres inspirées par le fleuve.

Cette exposition vise à sensibiliser la population aux enjeux de la pollution des eaux, par le biais de compositions créées à partir de déchets récoltés sur les rives du Saint-Laurent.

Au cours de l’été et de l’automne 2023, Grégoire Martin a entrepris un périple le long des rivages, de Notre-Dame-du-Portage à Trois-Pistoles, pour collecter les déchets. Marqué par la prédominance des déchets plastiques, tant apportés par le fleuve que délibérément abandonnés sur le sable, il a créé 20 œuvres d’art mettant en lumière la pollution qui sévit sur nos rives et la diversité des produits plastiques consommés, utilisés et jetés chaque jour.

Pour Grégoire Martin, qui est capitaine de bateau, cette initiative artistique représente un appel à réfléchir sur les comportements humain et à s’engager dans la préservation de ce joyau naturel qu’est le fleuve Saint-Laurent. À la fin de l’année 2024, une partie des fonds récoltés par la vente des œuvres seront remis au Réseau d’observation des mammifères marins (ROMM) afin de contribuer à la recherche et à la sensibilisation en lien avec la faune et la flore du Saint-Laurent.

Un vernissage aura lieu en présence de l’artiste le mercredi 23 octobre, dès 17 h, dans le cadre de la Semaine québécoise de réduction des déchets. L’exposition peut être visitée dès maintenant sur les heures d’ouverture du Café créatif (67, rue du Rocher). Cette exposition bénéficie du soutien d’Univers Emploi, du Secrétariat à la jeunesse du Québec, de Cambium ébénisterie d’art et du Réseau d’observation des mammifères marins.