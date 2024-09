Dévoilement des finalistes du prix Artiste – Carrière émergente au Bas-Saint-Laurent

Deux artistes ayant des racines à Rivière-du-Loup et au Kamouraska sont en nomination pour le prix Artiste – Carrière émergente 2024 remis par Culture Bas-Saint-Laurent. Il s’agit de Chloé Giroux Bertrand (arts visuels et métiers d’art) et de Carole-Anne Roussel (musique et art sonore). La troisième finaliste est Patricia Ho-Yi Wang (musique et art sonore) de la MRC de Rimouski-Neigette.

Ce prix, assorti d’une bourse de 3 500 $, sera remis le 3 octobre prochain à Rivière-du-Loup lors du Gala des prix Culture Bas-Saint-Laurent. Il vise à maintenir la vitalité artistique et culturelle, à soutenir la création artistique, à favoriser la reconnaissance et à contribuer à la promotion des artistes émergents sur notre territoire.

Chloé Giroux-Bertrand est une artiste visuelle qui travaille et habite au Bas-Saint-Laurent. Titulaire d’un baccalauréat en arts visuels de l’université Concordia, son parcours de plus de 15 ans dans la patine de costumes pour le cinéma, la télévision et le théâtre a façonné sa perception artistique. Sa démarche s’articule autour du recyclage de bâches de peintre en bâtiment, à travers des œuvres qui marient couture, peinture, dessin et transfert photographique. Elle est représentée par la galerie Champagne et Paradis à Kamouraska. Son travail fait partie de nombreuses collections privées au Canada et en Europe. Grâce à un financement du Fonds d’initiatives culturelles de la MRC de Rivière-du-Loup, Chloé a collaboré avec le Musée du Bas-Saint-Laurent à un projet de médiation culturelle et d’œuvres in situ dans les paysages côtiers de la région. Cette exposition extérieure est visible jusqu’en 2025.

Carole-Anne Roussel est une soprano québécoise, appréciée pour la pureté et la souplesse de sa voix, sa présence scénique naturelle. Récipiendaire du prestigieux prix d’Europe 2021 et lauréate du Concours Reine Elisabeth de Belgique en 2023, elle a comme mentor la soprano québécoise Hélène Guilmette, en plus d’avoir été artiste en résidence à la Chapelle musicale Reine Elisabeth de Belgique sous la tutelle de José Van Dam et de Sophie Koch. Carole-Anne s’est affirmée dans différents rôles d’opéra ainsi que comme soliste auprès de nombreux orchestres, tant au Québec qu’à l’international.

Montréalaise de naissance, Québécoise de cœur et néo-Rimouskoise, Patricia Ho-Yi Wang est le fruit de parents d’origine cantonaise ayant grandi à Madagascar. Violoniste formée en musique populaire et jazz, puis podorythmiste et chanteuse à l’improviste, elle revisite les musiques traditionnelles et improvisées et met en lumière les narratifs encore marginaux des personnes asiatiques. Ses principaux projets sont LIEUES (musiques traditionnelles chinoise et québécoise, musique actuelle), Salicorne (musiques traditionnelles instrumentales), Germaine (chanson traditionnelle québécoise féministe), et le GGRIL (grand collectif de musique improvisée). Elle a reçu plusieurs bourses du Conseil des arts et des lettres du Québec et du Conseil des arts du Canada.