Vent gourmand : une programmation qui a le vent dans les voiles

Les organisateurs du 5e Vent gourmand dressent un bilan très positif de la vingtaine d’événements présentés à Trois-Pistoles, de juin à septembre. Avec une température favorable tout au long de la saison, une foule au rendez-vous, des artistes talentueux, de nouveaux partenariats agroalimentaires, l’élaboration d’un visuel qui accroche l’œil, tous les éléments étaient réunis pour générer une offre de qualité à la population.

Chapeauté par les Compagnons de la mise en valeur du patrimoine vivant de Trois-Pistoles, les soirées Vents de paroles permettent aux gens d’ici et d’ailleurs d’être en contact avec des arts de l’oralité accessibles dans le cadre enchanteur qu’est le parc de l’église de Trois-Pistoles. Récits, poèmes, contes et autres styles ont été offerts lors de 7 occasions à près de 500 personnes qui s’y sont données rendez-vous les mercredis soir pour s’y laisser bercer aux sons des mots et des images évoquées.

Les 9 pique-niques musicaux de l’édition 2024 auront attiré davantage que les années précédentes avec une foule qui frôlait les 200 personnes lors de certaines prestations qui se déroulaient dans le parc de l’église de Trois-Pistoles les dimanches après-midi. Qu’ils soient issus de la MRC ou de la région du Bas-Saint-Laurent, les artistes ont été généreux, professionnels et ont offert des prestations débordantes de convivialités.

En nouveauté, Vent gourmand s’est joint à deux événements organisés par la Ville, soient les festivités de la Fête nationale et le tout nouveau Festival l’Escale.

Cette année, les organisateurs ont voulu remettre à l’avant-plan le volet gourmand de la programmation. Pour se faire, une quinzaine de commerces agroalimentaires de Trois-Pistoles et Notre-Dame-des-Neiges sont devenus partenaires des différentes prestations au programme de Vent gourmand en offrant des rabais aux spectateurs.

L’organisation estime qu’il est important que l’achalandage aux spectacles engendrent des retombées auprès des commerces locaux. «Stimuler l’achat local fait partie des objectifs de Vent gourmand depuis la toute première édition. Nous avons à cœur de dynamiser le centre-ville de Trois-Pistoles et d’offrir à la population des occasions de se rencontrer et aux touristes, des opportunités de profiter de l’été dans notre belle ville», ont mentionné Philippe Veilleux et Mélanie Paquet, membres du comité organisateur.

Pour souligner cette 5e édition, l’organisation a eu envie de rafraîchir son image en revisitant son identité visuelle. Les nouveaux outils, créés par une artiste locale, évoquent le dynamisme de l’été, le territoire avec la présence d’images symboliques et le côté festif avec le choix des couleurs.

Cette année, le comité organisateur du Vent gourmand en collaboration avec la Ville de Trois-Pistoles ont mis en place un nouveau piano public situé au quai de Trois-Pistoles. Accessible à tous, il aura permis de belles envolées musicales pour les plus grands mélomanes ainsi qu’aux apprentis. Cette installation offre aux utilisateurs du quai une activité ludique, égayant l’ambiance et qui rassemble petits et grands. Le piano sera prochainement remisé au Centre culturel de Trois-Pistoles où sa vocation de piano public sera maintenue. Il sera à nouveau sur le quai à l’été 2025.