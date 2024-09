La biennale de Livres d’artistes au Portage sous le signe de la poésie

La septième biennale de Livres d’artistes au Portage aura lieu du 27 au 29 septembre au 200, côte de la Mer à Notre-Dame-du-Portage. Sous le thème du métissage, une soixantaine d’œuvres d’artistes européens, américains et canadiens seront présentées. Ces pièces uniques pleines de poésie et d’humour, réunissent textes et images grâce à différentes techniques de reliure.

Toute la population est invitée au vernissage le vendredi à 17 h, où seront dévoilés les prix du jury présidé par Hélène Dorion. Cette dernière est aussi l’invitée d’honneur de la biennale. Poète, romancière et essayiste, elle a publié plus d’une trentaine d’ouvrages qui l’ont fait connaître de part et d’autre de l’Atlantique. Elle est lauréate de nombreux prix littéraires nationaux et internationaux, dont le prix Athanase-David, le prix Mallarmé et le prix Anne-Hébert. Son œuvre est traduite et publiée dans plus de quinze langues. Compagne de l’Ordre des arts et des lettres du Québec, elle a reçu en 2024 le Grand Prix de poésie de l’Académie française. Elle entretiendra le public de ses livres d’artiste le samedi 26 septembre à 10 h 30.

Le lendemain, à la même heure, Catherine Van Coppenolle lira un choix de poèmes tirés des livres de l’exposition. Ex-professeure de langues, elle s’exprime avec autant d’aisance en français, en anglais, en espagnol et en allemand. Grâce à son amour de la poésie et sa grande sensibilité, elle réussit à toucher un public de non-initiés et même des gens plutôt rébarbatifs à la poésie. C’est ainsi que cette activité récurrente de la biennale accueille un public de plus en plus important.

Cette belle fête du livre d’artiste se terminera le dimanche à 17 h tout juste après la remise du prix coup de cœur du public. Pour en apprendre davantage : livresdartistesauportage.com