Dévoilement des finalistes du prix Andrée-et-Richard-Lévesque

La Société historique de Rivière-du-Loup (SHRDL) et Culture Bas-Saint-Laurent (CBSL) dévoilent les œuvres finalistes au prix Andrée-et-Richard-Levesque de la Société historique de Rivière-du-Loup.

Il s’agit du documentaire «Rivière-du-Loup Below» de Daniel Breton, de la pièce de théâtre «L’incroyable et ineffaçable histoire de Sainte-Dignité-de-l’Avenir» d’Odile Gagné-Roy et Steven Lee Potvin ainsi que l’œuvre numérique «Inventaire indiscipliné des îles du bas du fleuve» de Baptiste Grison.

L’œuvre lauréate sera dévoilée lors du gala de remise de prix de Culture Bas-Saint- Laurent le 3 octobre à la Maison de la culture de Rivière-du-Loup. Le jury de sélection était composé d’artistes et de professionnels de la région.

«Rivière-du-Loup Below» est un documentaire historique qui rappelle la communauté anglophone oubliée de Rivière-du-Loup et de l’église St-Bartholomew, qui desservait toute une partie du Bas-Saint-Laurent vers 1840. On y explore le passé à partir de deux sépultures : celle du soldat John Turner, mort au Fort Ingall, et celle de deux jeunes hommes victimes de noyade à l’île aux Lièvres. Leurs récits se croisent pour dévoiler les liens existants entre les communautés anglophones et francophones louperivoises au 19e siècle.

«L’incroyable et ineffaçable histoire de Sainte-Dignité-de-l’Avenir» (Dramaturges éditeurs, 2022) est une pièce de théâtre qui mêle paroles et chansons, documentaire et fiction, personnages réels et inventés. Elle raconte l’histoire quasi oubliée des Opérations Dignité, un mouvement rural important des années 70, tout en retraçant la vie des colons fondateurs des années 30 jusqu’à l’élaboration d’un Plan par le gouvernement pour fermer une centaine de villages. Création tout terrain, la pièce fut présentée lors d’une tournée à l’automne 2022 dans l’Est-du-Québec pour souligner le 50e anniversaire du mouvement.

Publiée au printemps 2022, «Inventaire indiscipliné des îles du bas du fleuve» est un site Internet à narration interactive qui explore, à travers 95 stations, les îles du Bas-Saint-Laurent. Il est composé de photographies, de dessins, de musique, de vidéos, de textes et d’ambiances sonores, créées à la suite de plusieurs collaborations. L’approche principale de l’œuvre est artistique, mais comporte également de nombreux éléments historiques ou écologiques.

Le prix Andrée-et-Richard-Levesque de la Société historique de Rivière-du-Loup vise à récompenser une œuvre du domaine des arts, des lettres ou des sciences humaines qui met en valeur le territoire du KRTB (Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata, Les Basques) par ses personnages, ses éléments géographiques spécifiques et l’expression du patrimoine culturel ou historique de la région.