25 ans de production artistique pour Voir à l’Est

L’événement de clôture de Voir à l’Est au cube se déroulera au Musée du Bas-Saint-Laurent le 22 septembre à 13 h 30. Ce sera l’occasion d’assister à la présentation de l’ensemble des œuvres réalisées par neuf artistes du regroupement dans le cadre des 25 ans de créations de Voir à l’Est - art contemporain.

Il sera possible d’effectuer le parcours pour découvrir les œuvres in situ dans la MRC de Rivière-du-Loup jusqu’au 22 septembre. Une courtepointe, des photos de chacune des œuvres ainsi qu’une ligne du temps retraçant les 25 années de créations sont visibles dans le hall du Musée.

Depuis plus de 25 ans, ce regroupement d'artistes avec l'aide de partenaires locaux et nationaux a proposé plus de 30 évènements en art contemporain ( la plupart du temps gratuits) avec plus de 300 créations artistiques en intérieur et extérieur à la grandeur du Bas-Saint-Laurent. Ces activités ont permis de stimuler la création et les échanges entre artistes et la diffusion de l’art contemporain au grand public.

Ce projet est rendu possible grâce à l’entente de développement culturel 2024 de la MRC de Rivière-du-Loup.