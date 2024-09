Loïc Lafrance lance son album «La peur est une fleur»

Voir la galerie de photos

L’artiste de Saint-Antonin Loïc Lafrance lancera son album «La peur est une fleur» le 13 septembre, quelques semaines s’être rendu en finale des Francouvertes au mois de mai. Son opus aborde l’anxiété et les peurs, ainsi que la prise de risques sur une musique rock aux accents parfois grunge ou pop.

«La peur est une fleur» est son deuxième album complet, mais surtout son premier en tant qu’auteur-compositeur-interprète signé avec une maison de disques, en l’occurrence Coyote Records.

La création de l’album de 12 chansons eu environ la même durée que les Francouvertes. «L’écriture a été condensée en un mois parce qu’on voulait garder le momentum à la suite du concours. C’est un processus qui a été fait dans une certaine urgence et je pense que ça se ressent sur l’album. Ça va vite, c’est rock et c’est vraiment ‘’dans la face’’», résume Loic Lafrance.

Son nouvel album aborde les peurs, les émotions et la prise de risques qui permet de grandir et de se découvrir. «Je pense que c’est une balance à aller chercher», ajoute le musicien.

«La peur est une fleur que je ne veux plus arroser. Elle pousse partout sous mes pieds. La peur est une fleur qui se fond bien dans le bouquet. Avec tous mes regrets.»

L’appui de sa maison de disques lui a permis de développer sa vision et de l’exploiter à fond dans les vidéoclips qui accompagnent ses premiers extraits musicaux. «J’ai pu avoir des cordes sur l’album et collaborer avec Sarah Dion à la batterie. Ça a permis des collaborations qui n’auraient pas pu avoir lieu autrement», souligne Loïc Lafrance. Julien Mineau (Malajube) a réalisé l’album, «La peur est une fleur».

L’auteur-compositeur-interprète souhaitait donner une énergie rock à sa musique, afin de pouvoir s’éclater avec le public en spectacle. Il cite en exemple les groupes qu’il admire, comme The Strokes et Cage The Elephant.

Sa participation aux Francouvertes lui a permis de se faire connaître d’un plus large public, mais Loïc Lafrance est bien conscient des efforts à déployer pour développer sa carrière. «Ça a été extrêmement payant, mais il ne faut pas s’asseoir là-dessus. Les artistes qui fonctionnent bien font beaucoup d’efforts.»

Le spectacle de lancement de «La peur est une fleur» de Loïc Lafrance aura lieu le 27 février à la Maison de la culture de Rivière-du-Loup, à la salle Bon-Pasteur, dans le cadre du Cabaret musique de Rivière-du-Loup en spectacles. La première partie sera assurée par la formation louperivoise Bientôt Philippe.