Le BeauLieu culturel du Témiscouata dévoile sa programmation automnale

Le BeauLieu Culturel du Témiscouata (BLCT) présente sa programmation de l’automne 2024, une saison riche en événements culturels variés qui promet de rassembler la communauté du Témiscouata.

Avec des spectacles, des expositions, des ateliers et des événements spéciaux, cette programmation automnale est conçue pour offrir des expériences artistiques inoubliables à tous les publics.

On retrouve parmi les points fort de la programmation : du théâtre avec la troupe à Uzèbe les 14 et 15 septembre. La pièce «Sans Retour» de Simon Côté aborde avec humour et sensibilité les défis de la maladie d'Alzheimer à travers le personnage de Madame Célestine. Une soirée karaoké aura lieu le 20 septembre.

L’exposition «Les transmissions silencieuses» de Sylvie Lavoie sera présentée du 1er au 5 octobre. Des soirées Pub quiz seront organisées les 4 octobre, 1er novembre et 6 décembre. Un événement spécial (Jeannine Rencontre) aura lieu le 10 octobre pour le 10e anniversaire du BLCT.

Le vernissage de l’artiste Francine Viel aura lieu le 18 octobre. La ligue d’improvisation du Témiscouata sera de retour le 17 octobre avec le Match de Sommier. Les 15 et 16 novembre aura lieu le Grand bazar du BeauLieu, un marché unique pour dénicher des trésors locaux et des créations artisanales.

«Nous sommes ravis de proposer une programmation aussi diversifiée et enrichissante cet automne. Notre objectif est de continuer à offrir des expériences culturelles qui renforcent les liens communautaires et soutiennent les artistes locaux», déclare Annie Desrochers, directrice générale du BLCT.

Pour plus d'informations sur la programmation automne 2024 et pour consulter l'horaire complet des événements : www.blct.ca.