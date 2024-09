Slam RDL : poésie, émotion et partage pour la seconde demi-finale

Le compositeur louperivois William Guay a lancé au cours des dernières semaines son tout premier album de musique instrumentale, intitulé «Valériane». Ses mélodies et arrangements sont inspirés de la beauté de la nature et de ses sorties en plein air. Ce premier opus (un EP) compte trois pièces «Huiles essentielles», «Valériane» et «Perce-Neige», ...