La journaliste Isabelle Richer au Gala du roman policier de Saint-Pacôme

Le ROSEQ annonce la programmation de sa 33e Rencontre d’automne, qui aura lieu du 16 au 19 octobre à Rimouski, où plus de 400 artistes et professionnels en arts de la scène sont attendus. Plus de 40 nouvelles propositions artistiques y seront présentées, dans des disciplines aussi variées que le théâtre, la danse, la chanson, la musique, ...