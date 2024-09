Dévoilement de programmation de la 33e Rencontre d'automne du ROSEQ

Le ROSEQ annonce la programmation de sa 33e Rencontre d’automne, qui aura lieu du 16 au 19 octobre à Rimouski, où plus de 400 artistes et professionnels en arts de la scène sont attendus.

Plus de 40 nouvelles propositions artistiques y seront présentées, dans des disciplines aussi variées que le théâtre, la danse, la chanson, la musique, l’humour, le cirque et même l’art de la parole. La Rencontre d’automne culminera par une remise de prix à des artistes, à un ou une actrice du milieu de la production, ainsi qu’à des diffuseurs membres du ROSEQ.

Le ROSEQ offre la possibilité au public de participer aux soirées de vitrines des 16, 17 et 18 octobre qui seront présentées à la Salle Desjardins-Telus. Une vitrine est un extrait de spectacle de 20 minutes permettant aux diffuseurs de découvrir une nouvelle proposition artistique. La première soirée mettra en scène la production théâtrale «Baby Shower» de la compagnie Mon père est mort, le Duo Aster avec leur spectacle «Cartes postales», Adib Alkhalidey qui présentera une performance découlant de son troisième album de chansons «Sale arabe en thérapie», de même que le nouveau projet du saxophoniste Julien Fillion.

Le 17 octobre, la compagnie Maï(g)wenn et les Orteils présentera «Les Dauphins et les Licornes», Mathieu Gosselin performera un extrait de son «objet théâtral» Gros gars, suivis par l’artiste gaspésien Guillaume Arsenault et le tout nouveau projet instrumental de Mélissa Fortin intitulé «Prismacolore».

Le vendredi 18 octobre, le comédien d’origine huronne-wendat Jocelyn Sioui présentera «Frétillant et Agile», la famille LeBlanc performera la tradition musicale acadienne, Émile Bourgault interprétera quelques pièces de son album «Tant mieux», et enfin, Waahli présentera un extrait de son spectacle «Saponification + Soap Box Tour».

Les billets pour assister aux Vitrines sont en vente dès maintenant à la billetterie de Spect’Art Rimouski.

Pour une seconde année, le ROSEQ s’associe au festival Le Phoque OFF pour la tenue des Vitrines de fin de soirée qui auront lieu les 16, 17 et 18 octobre à 23 h au Cabaret culturel Les Bains publics. Connu pour ses programmations éclectiques et diversifiées, le festival de musique alternative et le ROSEQ mettront de l’avant 9 groupes et artistes de musique et de chanson, dont plusieurs en provenance des régions desservies par le ROSEQ.

La Rencontre d’automne, c’est aussi une soirée de clôture durant laquelle sont remis chaque année des prix aux divers acteurs de l'industrie. Cette année, les œuvres remises seront réalisées par la Gaspésienne Julie Fournier, artiste du verre multidisciplinaire et sculpteure de rebuts. Cette soirée sera aussi l’occasion pour les professionnels de découvrir la toute nouvelle cohorte du projet initié par le ROSEQ Les Flambettes.