Une programmation enflammée pour le Rendez-vous des Grandes Gueules de Trois-Pistoles

Le festival de contes et récits de la francophonie de Trois-Pistoles, le Rendez-vous des Grandes Gueules, est de retour pour une 28e année avec une programmation enflammée. Une cinquantaine d’artistes feront découvrir leur art sur 8 jours avec plus de 35 spectacles présentés essentiellement à la Forge à Bérubé, mais aussi dans 14 lieux différents du Bas-Saint-Laurent, du 6 au 13 octobre.

Parmi la programmation étoffée présentée par l’organisme chapeautant l’évènement, les Compagnons de la mise en valeur du patrimoine vivant de Trois-Pistoles, se cache une belle nouveauté : le pairage d’artistes.

«On a décidé d’innover en mettant ensemble, en appareillant deux conteurs qui ne se connaissent nécessairement et qui ont des thématiques rapprochées ou totalement divergentes pour créer des mini-résidences afin de les mettre en opposition ou en parallèle et voir ce que peuvent créer ces deux artistes», explique le directeur artistique et fondateur du festival, Maurice Vaney.

Le but était de faire un jeu, de lancer un défi aux conteurs pour qu’ils apprennent à se connaitre et qu’ils produisent ensemble. «C’est l’idée, justement, d’arriver à créer des moments qui n’existent pas», soutient-il.

À la suite de leurs échanges, les quatre duos présenteront de mini-spectacles lors du «Cabaret des Forges, les rencontres» à la Forge à Bérubé le 9 octobre dès 20 h. «On va voir si ça fera des flammèches ou des étincelles», se réjouit la directrice générale des Compagnons, Gabrielle Ayotte Garneau.

Cette nouvelle activité donne le ton à la programmation 2024. «Ça fait longtemps qu’on axe sur la rencontre. On est reconnu pour être un festival chaleureux. Les artistes et le public sont proches. Il y a cette possibilité-là d’échange plus égal à égal», explique-t-elle. À la suite de commentaires des artistes de l’an dernier, les Compagnons ont donc voulu développer cet aspect en favorisant les discussions entre les générations.

Le cœur du festival se déroulera à la Forge à Bérubé. L’évènement débutera le 6 octobre en après-midi avec le «Portrait poétique : volet aînés». À 20h, la même journée, les citoyens sont invités dans la forêt du camping municipal pour le spectacle déambulatoire «Plantées».

Soirée quiz contes et légendes, visionnement d’un film, souper conté, cabane à contes, lancement de livres balado sont prévus. Les activités à ne pas manquer sont le Cabaret poésie All-star sur la route 2.0, la randonnée contée par Elise Argouarc’h sur les terres de Luc Chamberland à Saint-Mathieu-de-Rioux ainsi que les spectacles solos de Michel Hindenoh, Nicole O’Bomsawin, Franck Sylvestre et Ummée Shah, sans oublier le Concours national de la plus grande menterie et la soirée de clôture du dimanche.

«Je pense que c’est une formule avec une belle balance de différentes expériences, d’artistes de la relève et établis, des bagages culturels divers. On a vraiment un bel équilibre de ça dans le festival», croit Gabrielle Ayotte Garneau.

Trois nouveaux lieux ont aussi été ajoutés dans les Rendez-vous s’épivardent. Le festival se promènera à 14 reprises un peu partout sur le territoire du Bas-Saint-Laurent afin de faire découvrir le conte à la population.

L’équipe des Compagnons travaille sur le Rendez-vous des Grandes Gueules depuis le mois de mars. Sans l’appui financier de plusieurs partenaires, cet évènement estimé à 170 000 $ ne pourrait avoir lieu. Une équipe de 40 à 50 bénévoles permet la réussite du festival année après année. Pour découvrir la programmation complète et s’informer sur les billets, il faut se rendre sur le tout nouveau site web du Rendez-vous des Grandes Gueules au https://rendezvousdesgrandesgueules.com/.