Nouvelle exposition à La Pocatière

Le comité d’exposition de La Pocatière est heureux de vous inviter au vernissage de «À ne plus s’en rappeler» par Rose Hamel. Il est prévu pour le mercredi 18 septembre de 17 h à 19 h à La Mosaïque-Bibliothèque, 900, 6e Avenue La Pocatière.

Après avoir œuvré dans différentes disciplines artistiques, dont la réalisation d’effets spéciaux de maquillage pour le cinéma et le Bodypainting, l’art corporel, pour lequel elle a participé à plusieurs concours à travers le monde, Rose explore maintenant l’aquarelle. Ses pinceaux gorgés d’eau lui apprennent à laisser vaguer la couleur sur le papier et à apprivoiser l’inconnu. Avec une intuition forte, elle laisse couler et respirer par eux-mêmes les vagues de l’aquarelle. Cette technique unique lui enseigne le lâcher prise qui libére les émotions réprimées pour cheminer vers un bien-être mental. Christian Bobin disait «Ce qui ne peut danser au bord des lèvres s’en va hurler au fond de l’âme.»

Venez découvrir cette artiste originale, ses œuvres et échanger sur son évolution.

Prenez note que l’exposition se terminera le 13 novembre prochain. Les heures d’ouverture de la bibliothèque sont les suivantes : les mardis et mercredis de 13 h à 18 h, les jeudis de 16 h à 20 h et les samedis de 10 h à midi.