Deux activités dans le cadre du projet d’art de Mélissa C Pettigrew

Dans le cadre de la journée Portes ouvertes à la ferme et dans le cadre des Journées de la culture, l’artiste Mélissa C Pettigrew présentera deux activités en lien avec le projet «tes objets désorientent mes paysages», exposé en bordure de l’autoroute 20, dans la MRC de Rivière-du-Loup.

Lors de la journée Les Portes ouvertes sur les fermes du Québec présentée par l’Union des Producteurs Agricoles (UPA), Mélissa C Pettigrew animera une activité de médiation culturelle le dimanche 8 septembre de 10 h à 16 h à la Ferme Pakama, à Saint-Jean-de-Dieu. Par le geste, les personnes de tout âge sont invitées à contribuer à l’œuvre «tes objets désorientent mes paysages», le tout, en participant à la confection d’une pièce faite de cordes à balle recyclées, matériau utilisé dans les sculptures de l’artiste. Par les mots, les gens seront encouragés à prendre part à un jeu inspiré des enjeux agricoles liés aux déchets laissés en bordure des routes. À travers ces propositions, l’artiste échangera sur la teneur de son projet, mais aussi sur le travail d’artiste visuel.

Par ailleurs, dans le cadre des Journées de la culture, Mélissa C Pettigrew invite le public à visiter l’installation sculpturale au champ le dimanche 29 septembre de 15 h à 17 h, près de la ville de Rivière-du-Loup. Au cours de cette rencontre, le public pourra déambuler dans le champ afin d’aller à la rencontre de l’œuvre de plus près. Puis, une activité de médiation culturelle similaire à celle présentée plus tôt en septembre à la Ferme Pakama sera proposée lors de cette rencontre.

Au cours de la période de diffusion, l’œuvre est visible dans trois espaces extérieurs prêtés par des partenaires agriculteurs : la Ferme Côte D’Or Inc., la Ferme de la Plaine Holstein Inc. et la Ferme Persil 2011.

Lieux de diffusion en bordure de l’autoroute 20 :

Du 6 juillet au 12 août, l’œuvre était au km 537, près de la sortie de Saint-Éloi.

Du 14 août au 15 septembre, l’œuvre est au km 528, à l’ouest de la rivière Verte et du village de L’Isle-Verte du 16 septembre au 21 octobre, l’œuvre sera au km 507, derrière le Parc Cartier à Rivière-du-Loup.

Le projet «tes objets désorientent mes paysages» est rendu possible grâce au soutien financier du Conseil des arts et des lettres du Québec accordé dans le cadre du programme de partenariat territorial du Bas-Saint-Laurent. L’artiste remercie les partenaires du projet, Ferme Côte D’Or Inc., Ferme de la plaine Holstein Inc., Ferme Persil 2011, L'Union des producteurs agricoles du Bas-Saint-Laurent, Imprimerie Publicom, ainsi que Marie-Claude Hains, artiste visuelle et mentore.

«TES OBJETS DÉSORIENTENT MES PAYSAGES»

Il s’agit d’un projet de production et de diffusion d'objets sculpturaux composé de matériaux issus du milieu agricole et de déchets se retrouvant dans les fossés. L’installation s’inspire de l’esthétique agricole et vise à créer un dialogue réflexif entre l'espace agricole et les usagers de la route. Les pièces ont été conçues à l’aide de diverses méthodes tel que le tissage, le brêlage, la vannerie et le découpage.

Il est possible de suivre l'évolution du projet «tes objets désorientent mes paysages» en visitant le site Internet de Mélissa C Pettigrew au www.melissacpettigrew.com ou sur les réseaux sociaux.