William Guay lance son premier album «Valériane»

Le compositeur louperivois William Guay a lancé au cours des dernières semaines son tout premier album de musique instrumentale, intitulé «Valériane». Ses mélodies et arrangements sont inspirés de la beauté de la nature et de ses sorties en plein air.

Ce premier opus (un EP) compte trois pièces «Huiles essentielles», «Valériane» et «Perce-Neige», qui sont toutes interprétées au piano par William Guay. Il a aussi pu compter sur la participation de cinq autres musiciens pour réaliser son projet : Jacques Lavallée (violon, alto), Frédérique Beaulieu-Asselin (violoncelle), Raphaël Laliberté Desgagnés (guitare acoustique, flûte traversière, clarinette), Jordan Gagnon-Charest (batterie, percussions) et Bastien Banville (basse électrique). En tout, une vingtaine de personnes ont contribué à cet album. Léa Delignies en a réalisé le visuel.

La partie de piano a été enregistrée sur le piano à queue Yamaha du Centre culturel Berger et les cordes, à la salle Bon-Pasteur de la Maison de la culture de Rivière-du-Loup.

«Ça faisait longtemps que je trainais les chansons et que je voulais faire un album. Je me suis fâché contre moi-même et je me suis dit que c’était le temps de sortir ma musique. Je voulais le faire comme accomplissement personnel. Juste le fait que ce soit dans le monde réel et que les gens puissent l’écouter me rend heureux», ajoute le compositeur âgé de 27 ans.

Ce dernier compte parmi ses influences le pianiste et compositeur québécois Jean-Michel Blais et la compositrice néoclassique polonaise Hania Rani.

«On me dit que ça ressemble à de la musique de film […] Je suis un gars de plein air, j’adore la nature. Je fais du ski hors-piste, du kayak. Quand je reviens de mes sorties, c’est le moment où je suis le plus inspiré. Quand je découvre un point de vue, je suis submergé par la beauté du paysage. J’essaie de recréer cette émotion à travers la musique.»

Valériane de William Guay

La pièce Valériane est un assemblage de plusieurs mélodies qui s’écoute à la manière d’une aventure musicale. William Guay compose et arrange lui-même sa musique. Il a étudié en Techniques professionnelles de musique et chanson au Campus Notre-Dame-de-Foy et il a aussi complété un AEC en Composition musicale et technologies audio à l’image du même établissement collégial. «J’aime travailler avec des partitions. C’est efficace en studio et c’est plus facile pour les musiciens.»

L’Orchestre de chambre du littoral de l’École de musique Alain-Caron, dirigé par Carey Brady a d’ailleurs interprété une de ses pièces en concert. L’album «Valériane» est disponible à l’écoute sur les plateformes en ligne et au bandcamp.com.