Alvar lance son premier album «Réminiscence»

Le groupe de musique métal Alvar, formé de musiciens de la région, a lancé son premier album intitulé «Réminiscence» le 26 juillet. Sur la pochette de l’album figure la Maison hantée de Notre-Dame-des-Neiges, un clin d’œil aux multiples légendes qui prennent racine au Bas-Saint-Laurent.

Le groupe voulait une photo percutante, qui ne laisserait personne indifférent. «Je voulais aller chercher un côté mystérieux, il faut que ça ait de la gueule», explique Jeff Deschamps de Cacouna. Le groupe Alvar a été fondé en 2019 par Jeff Deschamps (guitare et voix) et son ami Roy Michaud (guitare et voix principale). Ce n’est qu’en 2022 qu’il a officiellement pris son envol.

La chanson «L’étalon du diable», qui dure plus de 11 minutes, raconte la légende du cheval noir de Trois-Pistoles. «On a tellement des belles histoires et légendes, je me suis dit que ça serait bien de les raconter de façon poétique», ajoute Jeff Deschamps. Ce dernier voulait créer un projet différent au Bas-Saint-Laurent.

Chaque musicien apporte ses propres couleurs au groupe, qui joue principalement du doom metal. Alvar est complété par Francois-Xavier Jodoin (guitare basse) et Emile Rioux (batterie). La formation a travaillé pendant environ un an sur ce projet.

L’album «Réminiscence» a été enregistré, mixé et masterisé par Pierre-Luc Demers de Studio Onde Choc enr. à Rimouski. Les photos du groupe et la pochette de l’album ont été créées par David Marquis.

Réminiscence de Alvar

Le groupe Alvar sera en spectacle le 14 septembre à la Forge à Bérubé de Trois-Pistoles. Cette opportunité permettra aux musiciens d’interpréter leur album au complet sur la scène. Ils partageront cette soirée avec les autres formations musicales Last Dance Among Wolves, Voidchaser, et Chaotic Symbios.