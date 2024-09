Découvertes théâtrales au festival Mots de la rive

Tribune pour les artistes de la relève, le Festival Mots de la rive sera de retour pour une 4e présentation les 13 et 14 septembre à la Maison de la culture de Rivière-du-Loup. Pendant ces deux journées, le public du Bas-Saint-Laurent pourra découvrir de nouvelles créations théâtrales portées par des comédiennes et comédiens de la relève.

Les textes sont lus par des artistes professionnels devant public pendant qu’ils sont encore en chantier. «Ça permet de voir les réactions et ce qui fonctionne pour apporter les ajustements nécessaires. Les textes sont en pleine création et ils vont continuer d’évoluer après le festival», explique l’organisatrice du Festival Mots de la rive, Myranda Plourde.

La salle de la Maison de la culture, qui compte environ 200 places, favorise les échanges entre les artistes et le public. Les autrices et auteurs s’assoient dans la salle, avec les spectateurs, pendant que leur texte est lu sur la scène.

«Je pense que les gens auront des surprises. Le commentaire que je reçois le plus, c’est à quel point les spectatrices et spectateurs ont ri, ont pleuré et ont vécu toute une gamme d’émotions […] Le théâtre se passe et la magie opère», ajoute Myranda Plourde.

La porte-parole de l’événement est l’actrice et dramaturge Marie-Claude Saint-Laurent, native de Rimouski. Elle offrira une classe de maitre à la trentaine d’artistes invités. De plus, Katy-Eve Côté, originaire de Saint-Épiphane, offrira une performance de slam dans le cadre de cet événement culturel.

Le thème du Festival Mots de la rive cette année est «Nos empreintes». Les personnes participantes sont invitées à se questionner sur ce qu’elles laissent comme trace et comme marque dans notre monde et dans la région du Bas-Saint-Laurent.

Lors du festival, des ateliers de médiation culturelle seront offerts dans quelques écoles de la région, dont au Cégep de Rivière-du-Loup et à l’École secondaire de Rivière-du-Loup. Par ailleurs, une lecture jeune public conçue pour les 8 à 12 ans est organisée le 14 septembre à 15 h.

Toutes les représentations auront lieu à la salle Bon-Pasteur de la Maison de la culture de Rivière-du-Loup, les 13 et 14 septembre à partir de 20 h. Il est possible d’obtenir toutes les informations sur la programmation au festivalmotsdelarive.com.