Des souvenirs d’enfance partagés par Constance Céline Brousseau

L’autrice de Notre-Dame-du-Portage, Constance Céline Brousseau, lancera son tout premier roman intitulé «Une enfance inventée» le 29 aout, dans son patelin. Dans cette œuvre, elle voulait laisser de la place à l’invisible et à l’imaginaire, en passant par la sensibilité poétique de l’enfance.

Fascinée par l’écriture et la lecture depuis son tout jeune âge, Constance Céline Brousseau est la plus jeune, et la seule fille, d’une fratrie de quatre enfants. Cette situation familiale l’a amenée rapidement à rêvasser et à se raconter des histoires pour tromper la solitude. Pour elle, l’évasion dans le monde imaginaire devenait presque une nécessité.

«Je voulais partager la sensation de la beauté de la nature. Enfant, je m’en allais dans la forêt et je partais à la découverte d’espaces qu’on aurait dit sortis tout droit d’un conte de fées. Je ressens une urgence de le dire en mots, de nommer cette beauté et de la partager. La question ne se posait pas», explique l’autrice. Selon elle, l’enfance est un germoir où la poésie prend racine. Ses souvenirs passent par le corps, les sens et les émotions.

Dans «Une enfance inventée», elle raconte ses souvenirs d’enfant, alors qu’elle avait entre 4 et 12 ans. Il ne s’agit toutefois pas d’une autobiographie.

«Certains souvenirs m’appartiennent, d’autre sont empruntés à mes amis […] J’avais le gout d’écrire mes souvenirs d’enfance dans les années 1960, à Pont-Rouge de Portneuf, et je fais une comparaison avec ma vie dans la Basse-Ville de Québec en même temps.»

L’autrice de Notre-Dame-du-Portage a travaillé environ quatre ans sur ce projet, avant qu’il ne soit publié. Constance Céline Brousseau est familière avec l’écriture, puisqu’elle a aussi créé des pièces de théâtre et qu’elle a aussi touché à la poésie, en rédigeant des haïkus.

Elle a d’ailleurs remporté en 2018 le Prix international Saint-Denys-Garneau, qui récompense la qualité et l’originalité d’un livre d’artiste. Elle partage cette distinction avec le concepteur-relieur Fernand Pelletier et l’artiste visuelle Raymonde Lamothe pour l’œuvre «À bas bruit, Les saisons».

Comédienne de formation, elle a créé le théâtre Constance-Céline à son arrivée dans la région en 1994 et elle a donné des ateliers de jeu théâtral. Elle a aussi été impliquée pendant quelques années avec l’École de théâtre Françoise-Bédard.

Le livre «Une enfance inventée» est publié aux Éditions de la Francophonie, basées au Nouveau-Brunswick. Le roman est disponible à la librairie J.A. Boucher de Rivière-du-Loup. Un événement de lancement est prévu le jeudi 29 aout lors d’un 5 à 7 à la salle Gilles-Moreau du Chalet des sports de Notre-Dame-du-Portage. L’autrice lira quelques extraits et offrira des dédicaces.

Constance Céline Brousseau participera également au Salon du livre de Rimouski les 9 et 10 novembre.