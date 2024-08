Au quai on danse : un événement de danse à ne pas manquer

Au quai, on danse invite la population à prendre part à l'événement du 16 et 17 août au cours duquel plusieurs activités culturelles seront tenues, dont des performances, rencontres, ateliers de danse et plus encore.

Les activités auront lieu au bout du grand Quai de Trois-Pistoles, à la Buvette Fraîche Pet' et au Parc de l’aventure Basque en Amérique (PABA). Orchestré par la compagnie Mars elle danse, sous la direction de la chorégraphe Soraïda Caron, Au quai, on danse propose une programmation imposante et variée faisant rayonner la danse locale et internationale.

Au quai, on danse en est à sa troisième année de vie. Lors de la dernière édition en 2022, plus de 400 personnes ont participé à l’événement.

La participation est gratuite. C’est un rendez-vous le 16 août de 16 h 30 à 23 h et le 17 août de 9 h 30 à 22 h.