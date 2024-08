Succès retentissant pour le spectacle «Marie Blanc - Une histoire du Témiscouata»

Le BeauLieu culturel du Témiscouata (BLCT) annonce le succès remarquable de la première saison des représentations de «Marie Blanc - Une histoire du Témiscouata». Avec 12 représentations, ce spectacle a attiré 1260 spectateurs,

Environ 67% d’entre eux proviennent du Témiscouata, et 33% sont des visiteurs du Québec, de l’Ontario, du Nouveau-Brunswick, et même de la Saskatchewan.

Les acteurs et toute l’équipe du spectacle souhaitent remercier les nombreux spectateurs pour leur présence et leurs encouragements. Leurs retours positifs témoignent de l'impact et de la pertinence de ce projet, qui met en lumière notre patrimoine local.

Le projet était soutenu financièrement par la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac, la MRC de Témiscouata, ainsi que des ministères du Tourisme et de la Culture et des Communications.

DIXIÈME ANNIVERSAIRE

Le BLCT célèbre avec fierté ses 10 ans d’existence en tant que pilier de la vie culturelle de la région. Depuis une décennie, il a su enrichir sa communauté avec une variété d’événements, d’expositions, et de spectacles. À cette occasion, toute la population est invitée à un 5 à 7 de festivités le jeudi 22 aout.

Dès 16 h, le BLCT ouvrira ses portes pour accueillir tous ceux qui souhaitent célébrer cette étape importante. Le programme de cette journée inclut : un vin d’honneur et des petites bouchées, une présentation de la nouvelle image du BLCT, le lancement de la programmation de la nouvelle saison et la présence d’un caricaturiste sur place.

Cet événement est gratuit et ouvert à tous, mais l’inscription est obligatoire. Pour vous inscrire, il faut contacter le BLCT au 418 899-2528 poste 301 ou par courriel à [email protected].

D’autres évènements sont prévus, comme un Jeanine rencontre spécial 10e anniversaire, un Pub quiz spécial BLCT et le Grand bazar du BeauLieu.