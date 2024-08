Vernissage de l’exposition «Intimiste» d’Andrée Bélanger

Le Centre d’artistes Caravansérail de Rimouski collabore avec l’artiste de Lac-des-Aigles Andrée Bélanger pour la présentation de son projet «Intimiste», lequel allie dessin, écriture et explorations en reliure.

Le vernissage de l’exposition aura lieu le jeudi 15 aout de 17 h à 19 h au centre d’artistes de Rimouski. Andrée Bélanger vit et travaille en forêt, dans une cabane dépourvue d’eau courante à Lac-des-Aigles. Ce contexte particulier génère des préoccupations très matérielles qui nourrissent sa quête métaphysique.

Depuis février dernier, Andrée travaille au projet «Intimiste», pour lequel elle mène des explorations picturales et littéraires qu’elle assemble ensuite dans des carnets et des livres d’artiste. Elle expérimente divers matériaux écologiques, dont les encres artisanales, et s’inspire d’une variété de thèmes tels que l’illusion, la réalité et la connexion à soi, à l’autre, à la nature au sens large. Idées et concepts jaillissent souvent lors de ses promenades en forêt.

Afin de poursuivre sa pratique picturale tout en limitant son impact écologique, elle mène depuis quelques années une recherche visant l’élaboration d’encres artisanales. Ayant à cœur le partage direct avec le public, l’artiste sera sur place durant une partie de l’exposition «Intimiste», qui présentera des œuvres et des traces du processus de création des derniers mois. L’exposition se déroulera du 15 au 18 aout.