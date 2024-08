Le 12 aout, le livre québécois est à l’honneur

La Fondation pour l’alphabétisation invite la population à se rendre en librairie pour la journée «Le 12 août, j’achète un livre québécois» et à profiter de l’occasion pour se procurer des livres supplémentaires afin d’en faire cadeau aux enfants de milieux défavorisés du Québec.

Chaque personne qui participe à ce grand mouvement social contribue à l’initiative «La lecture en cadeau», qui vise à encourager la lecture auprès des enfants de 0 à 12 ans pour prévenir les difficultés de lecture susceptibles de mener au décrochage scolaire et à l’analphabétisme.

«La lecture en cadeau est une initiative sociale qui me touche profondément, d’abord parce qu’elle s’appuie sur la générosité des Québécoises et des Québécois, sur notre amour collectif de notre langue et de notre littérature, mais aussi parce que les impacts de cette générosité sont réels et multiples dans la vie des enfants. En plus de permettre de développer un goût pour la lecture, cela favorise également l’épanouissement des enfants et leur développement. Donner un livre est un geste si simple et si puissant à la fois», indique Salomé Corbo, porte-parole de la Fondation pour l’alphabétisation.

Pour faire un don, il est possible de déposer les livres jeunesse neufs dans plus de 160 points de collecte, dans les boîtes qui sont identifiées à cet effet. Lancée en 1999 par la Fondation pour l'alphabétisation, l'initiative «La lecture en cadeau» a permis de distribuer 1,5 million de livres à des enfants.

Il a été démontré que plus un enfant est mis en contact tôt avec les livres, meilleur sera son rapport à la lecture tout au long de sa vie. Aimer lire contribue à la réussite éducative et au renforcement des capacités de littératie d’un plus grand nombre d’individus. Les impacts sociaux et économiques qui en découlent sont individuels et collectifs.

Depuis le début de ce programme, 43 521 livres ont été distribués dans la région administrative du Bas-Saint-Laurent.