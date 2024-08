Première soirée de demi-finale pour Slam RDL

Du 30 août au 1er septembre, le festival l’Escale célébrera les liens qui nous unissent avec le fleuve : activités de plein air, animations culturelles et scientifiques, spectacles de contes, concerts et gastronomie. Le temps d’une fin de semaine, tournons nos regards vers le fleuve Saint-Laurent, ce grand Magtogoek qui nous nourrit, nous abreuve de ...