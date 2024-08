Yan England tournera un film à Notre-Dame-du-Portage

Les Vieux Copains offriront des spectacles musicaux intitulés «Musique et amitié!» les 9 et 10 aout à 20 h à la Cour de circuit de L’Isle-Verte. Le groupe est formé de Marylin Denis (voix), Mérédith Rousseau (voix et piano), Pascal Rousseau (guitare et voix) et Donald Gagnon (voix et guitare électrique). Ils puisent dans le répertoire ...