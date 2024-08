L’Escale maritime de Trois-Pistoles lance son festival

Du 30 août au 1er septembre, le festival l’Escale célébrera les liens qui nous unissent avec le fleuve : activités de plein air, animations culturelles et scientifiques, spectacles de contes, concerts et gastronomie. Le temps d’une fin de semaine, tournons nos regards vers le fleuve Saint-Laurent, ce grand Magtogoek qui nous nourrit, nous abreuve de légendes et relie les habitants et visiteurs de ses rives.

Au cours de cette fin de semaine, le festival proposera au public :

Le nouveau spectacle de conte Superstitia présenté publiquement pour la première fois par Olivier Garrot et ses acolytes le vendredi soir,

Des excursions à l’île aux Basques en kayak ou en bateau, avec la Coop de kayak des îles et la société Provancher,

Un tournoi de pelote basque, avec le club de pelote basque de Trois-Pistoles,

Des jeux d’habileté marins, par la Compagnie de Navigation des Basques,

Des activités gratuites pour toute la famille le samedi après-midi, avec La maison du notaire, Technoscience/Les débrouillards, Explos-nature et le Réseau d’Observation des Mammifères Marins,

Une immersion dans le fleuve Saint-Laurent avec une plongée commentée par une scientifique d’Explos-nature,

Une soirée musicale et festive avec Amarre & Basse (chants marins) puis Trio Salicorne (Musique trad’) le samedi soir, soirée qui termine la programmation estivale des Vents gourmands,

Des animations scientifiques avec Québec Océan et une dégustation de produits de la mer avec Fourchette bleue, le dimanche midi au marché public.

Tout au long de la fin de semaine, un service de bar et une offre alimentaire sera proposée par l’Escale, mais également avec ses partenaires, le club de pelote Basque de Trois-Pistoles et la buvette Fraîche Pet’.

L’Escale maritime de Trois-Pistoles, organisme à but non lucratif a pour mission de créer et d’opérer un pôle d’accueil récréatif et touristique lié aux écosystèmes maritimes et terrestres à Trois-Pistoles et de rassembler les activités des principaux acteurs de ce secteur au sein d’une même infrastructure collaborative. Pour sa première année d’activité, L’Escale a souhaité se faire connaître en organisant des activités variées, pour la plupart gratuites, avec un fil conducteur : Le fleuve et le milieu maritime. Au cours de l’été, l’organisme a proposé des traverses Trois-Pistoles - Les Escoumins thématiques, une table ronde sur le sujet des pêches commerciales, un spectacle de danse, des soirées d'observations sur le quai, une exposition artistique ou encore une projection de films en plein air. L’Escale a décidé de terminer l’été en grand avec un nouveau festival rassembleur autour de sa mission et de ses valeurs.

Cet événement est rendu possible grâce aux soutiens financiers de la ville de Trois-Pistoles, la MRC des Basques, la caisse populaire Desjardins des Basques, les Vents gourmands, le député fédéral Maxime Blanchette-Joncas, l’URLS Bas-Saint-Laurent et Organic Océan.