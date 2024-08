Solarium en spectacle au parc des Chutes

L’équipe de Rivière-du-Loup en spectacles collabore avec le Festi Jazz International de Rimouski afin de codiffuser le spectacle de la jeune formation jazz montréalaise Solarium, le jeudi 8 août 2024 à 20 h, au parc des Chutes, dans le cadre des Jeudis Shows Hyundai Rivière-du-Loup.

Solarium est un quatuor formé de jeunes musiciens issus de l’Université McGill et Concordia : Karl-André Rozankovic aux claviers, Vincent Dessureault à la contrebasse, Louis Plouffe aux saxophones et Léo Minville à la batterie. La musique de Solarium allie modernité d’approche et une fougue propre au jazz des années 60 et à la jeunesse.

Lauréat du Grand Prix de la Relève Festi Jazz de Rimouski 2023, Premier Prix du Concours Sutton Jazz 2023 et nommé dans la catégorie Album Jazz de l'année aux GAMIQ 2023 pour l'album Aube/Nocturne, Solarium a le vent dans les voiles. Toujours en symbiose, les membres du groupe proposent un nouveau florilège de 18 pièces éclectiques oscillant entre des moments de hautes voltiges improvisées et des passages savamment composés.

Le spectacle sera présenté dans la salle Bon-Pasteur de la Maison de la culture en cas de mauvais temps.

Les billets sont disponibles dès maintenant sur place à la billetterie située au Centre culturel Berger, par téléphone au 418 867-6666 poste 1 ou en ligne au www.rdlenspectacles.com.