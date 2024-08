Place à la 42e édition du Festival du Bûcheux de Saint-Pamphile

Depuis maintenant 42 ans, Saint-Pamphile s’anime à la fin août à l’occasion du Festival du Bûcheux. «Cyprès» de nos racines! est la thématique de cette édition qui se déroulera du 22 au 25 août prochain.

Depuis le tout premier festival, les compétitions forestières sont au centre de la programmation et mettent de l’avant les différentes étapes de la coupe du bois : les compétiteurs sont amenés à abattre, ébrancher, scier, fendre et corder lors des différentes épreuves. Celles-ci mettent également de l’avant une variété d’outils de coupe : de la hache à la scie mécanique, en passant par la sciotte et le godendart. Il y aura également une nouvelle formule de compétition pour épater les amateurs de machinerie lourde le samedi. De plus, le Festival du Bûcheux forme la relève. En effet, les enfants de 4 à 11 ans et les adolescents de 12 à 17 ont la chance de compétitionner eux aussi. Que l’on soit des passionnés ou non du domaine forestier, les compétitions du Festival du Bûcheux sauront en émerveiller plusieurs.

DES SPECTACLES POUR TOUS LES GOÛTS

Le Festival du Bûcheux a aussi la réputation d’offrir des spectacles variés propices à des soirées festives et cette 42e édition ne fait pas exception. La soirée du vendredi débutera en force avec une prestation de Bleu Jeans Bleu, qui sera suivie de la formation Lendemain de veille. Cette soirée sous le chapiteau des Pionniers BLVD 102,1 se clôturera par une prestation de Critical Acclaim, un groupe hommage à Avenged Sevenfold. Au même moment, sous le Chapiteau des Défricheurs Adrénaline Sports, les amateurs de musique électronique seront servis par la performance de DJ T.E.H.O. Pour la soirée du samedi, il y aura encore de l’action sous les deux chapiteaux.

Le premier accueillera les performances des groupes Karma Kameleons, Vulgaires Machins et Linkin Road, un groupe hommage à Linkin Park, tandis que sous le deuxième, ce sera Country Rangers et FouKi. Finalement, le dimanche, les festivaliers pourront se déhancher avec la musique country d’Irvin Blais.

CHAMPIONNAT CANADIEN DU CIRCUIT HOMMES FORTS

Dans les éditions passées, le festival a reçu à quelques reprises les compétitions du Circuit Hommes Forts. Or, cette année, il les accueillera pour nul autre que leur grande finale, soit le Championnat canadien à l’issue duquel l’homme le plus fort du Canada sera nommé. Cela signifie également qu’une équipe de télévision sera sur place, car cet événement sera diffusé à RDS.

DES ACTIVITÉS POUR TOUTE LA FAMILLE

Toutes les tranches d’âge se retrouveront dans la programmation du Festival du Bûcheux. Les enfants auront beaucoup de plaisir au pique-nique familial du vendredi 23 août où ils pourront également profiter d’une prestation d’un magicien. Le Village de Pistoc, avec ses jeux gonflables et sa mini-ferme, les comblera également, tout comme le spectacle musical Le livre magique qui met en vedette différents personnages de Disney. Petits et grands seront aussi attirés par le Défi-Évasion, le lancer de la hache avec Tomahawk Québec, ainsi qu’une prestation de cascades de BMX. De plus, il sera possible de découvrir différents appareils technologiques du Laboratoire Créatif de l’École secondaire de La Rencontre.

Bien sûr, plusieurs autres activités font parties des incontournables du festival. Parmi celles-ci, la tire de chevaux, la visite en usine, qui sera cette année à l’usine de sciage de Matériaux Blanchet, la 42e parade du festival, les compétitions sportives telles que le tournoi de volley-ball de plage et le tournoi de balle «Harold Bélanger», les séances de danse en ligne et les expositions de machinerie et de produits artisanaux.

Pour consulter la programmation complète et se procurer des billets, rendez-vous au www.festivaldubucheux.ca.