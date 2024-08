Spectacles des Vieux Copains à L’Isle-Verte

Les Vieux Copains offriront des spectacles musicaux intitulés «Musique et amitié!» les 9 et 10 aout à 20 h à la Cour de circuit de L’Isle-Verte.

Le groupe est formé de Marylin Denis (voix), Mérédith Rousseau (voix et piano), Pascal Rousseau (guitare et voix) et Donald Gagnon (voix et guitare électrique).

Ils puisent dans le répertoire chansonnier, rock’n’roll classique, et interprètent des succès des années 1960 à aujourd’hui.