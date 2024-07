comment debord : un party de cuisine à Trois-Pistoles

Le groupe montréalais comment debord montera sur les planches de la Forge à Bérubé de Trois-Pistoles le 1er aout à 20 h afin de présenter les chansons de son deuxième album, «monde autour», paru en 2023.

«C’est un gros party de cuisine. On se donne la liberté d’improviser des sections, on fait des solos et ça comporte quelques imprévus. Il y a une partie plus introspective et à partir d’un certain moment, on lâche notre fou», explique le chanteur, pianiste et guitariste Rémi Gauvin.

Le groupe aussi formé de Karolane Carbonneau (guitare électrique et voix), Olivier Cousineau (batterie et voix), Étienne Dextraze-Monast (basse et voix), Willis Pride (claviers et voix), Alex Guimond (voix) et Lisandre Bourdages (percussions et voix).

Le premier album de comment debord est sorti en pleine pandémie. «On ne savait pas à quoi s’attente. C’était une belle surprise d’arriver dans les salles et de réaliser que les gens connaissaient notre musique et les paroles. On est repartis pour enregistrer le deuxième avec une belle confiance et une grosse dose d’amour», ajoute Rémi Gauvin.

Ce deuxième opus aborde les thèmes de la solitude, de la santé mentale et de l’importance de bien s’entourer. Des sujets qui ont pris une importance bien particulière au cours des dernières années.

Les sonorités de comment debord sont inspirées de la musique des années 70. Pour son premier album, le groupe a été nommé dans la catégorie Révélation de l’année des prix Felix. «C’était une belle tape dans le dos. Ça nous a donné un sentiment de légitimité et l’énergie de continuer parce que nous pairs s’intéressent à ce qu’on fait», complète Rémi Gauvin.

Le spectacle à Trois-Pistoles s’inscrit dans une tournée dans la région de l’est du Québec pour le groupe. Les billets pour ce spectacle, présenté par le diffuseur L’œil de la tempête, sont en vente au loeildelatempete.com, ou directement à la porte le soir du spectacle. La prestation débutera à 20 h et les portes ouvriront à 19 h 30.