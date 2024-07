Simple Plan remplacera Sum 41 aux Grandes Fêtes TELUS

L’organisation des Grandes Fêtes TELUS, à Rimouski, confirme que le groupe Sum 41 a annulé sa présence le 1er aout en raison d’une blessure subie par l’un de ses membres. La formation sera remplacée par une nouvelle tête d’affiche montréalaise : Simple Plan.

Cette blessure au dos nécessite quelques semaines de repos qui ont été ordonnées par un médecin, indique le groupe Sum 41, dans une déclaration officielle. Plusieurs autres spectacles de la partie canadienne de la tournée d’adieu ont ainsi été annulés. Les prestations de Sum 41 devraient se poursuivre en septembre.

«Nous aurions adoré accueillir le groupe Sum 41 en ouverture de festival cette année, mais la santé passe avant tout. Nous souhaitons un prompt rétablissement au membre du groupe. Ceci dit, toute l’équipe est heureuse d’annoncer la venue du groupe montréalais Simple Plan, qui a accepté, en quelques heures, de rejoindre les milliers de festivalières et festivaliers qui seront de la soirée d’ouverture des Grandes Fêtes TELUS», a commenté par communiqué de presse le directeur général du festival, Sébastien Noël.

Les Grandes Fêtes TELUS accueilleront plusieurs grands noms de la musique incluant le chanteur Bryan Adams, le groupe américain Black Eyed Peas, la formation montréalaise The Planet Smashers, en première partie du groupe Simple Plan, le groupe Bleu Jeans Bleu, les autrices-compositrices-interprètes Rêve et Laurence Nerbonne, l’humoriste Louis-José Houde, le rappeur Samian, la chanteuse Claudia Bouvette, le bluesman Steve Hill, le groupe Irish Moutarde et l’humoriste rimouskois JF Otis, du 1er au 4 aout.