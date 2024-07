Le Festival du Bootlegger de Rivière-Bleue inaugure deux salons

Le 26 juillet dernier, juste avant l’ouverture de la 15e présentation du Festival du Bootlegger de Rivière-Bleue, a eu lieu l’inauguration officielle du Salon Urbain NBG et du Salon Lumineux Desjardins.

Le Groupe NBG a offert une somme de 12 850 $ au Festival du Bootlegger pour présenter aux citoyens et aux festivaliers un espace terrasse des plus remarquables.

Cet espace, maintenant agrémenté de divans confortables et de pergolas, fait le bonheur de tous. La terrasse est utilisée tous les vendredis, lors de soirée 5 à 7, ainsi que durant les autres activités extérieures comme le Festival. La population et les visiteurs viennent même s’y asseoir en tout temps puisque la terrasse demeure disponible tout le long de l’été.

La municipalité de Rivière-Bleue a, par la même occasion, inauguré son Salon Lumineux Desjardins. Celui-ci se trouve dans la salle drapée du Complexe Sportif Rosaire-Bélanger. Moderne et chaleureux, ce salon met de la couleur et de la vie dans la salle. Installés sur un tapis de gazon synthétique et avec ses palmiers, les citoyens s’y sentent vraiment en vacances.

Desjardins a offert une somme de 5000 $ pour permettre au Festival de réaliser ce projet.

En aménageant ces espaces, le Festival du Bootlegger de Rivière-Bleue voulait offrir aux citoyens ainsi qu’aux visiteurs des espaces pour favoriser les échanges, les regroupements, la jasette, etc.