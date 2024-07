Une fin de semaine à ne pas manquer au Manoir Fraser

Le mois d’aout débute en force au Manoir Fraser, notamment avec l’ajout de deux activités gratuites qui viennent compléter sa programmation quotidienne habituelle.

CINÉ-PIANO

Le samedi 3 août, dès 20 h 30, une activité Ciné-Piano se tiendra dans les jardins du Manoir. Une rencontre entre l'improvisation musicale et le cinéma.

Le pianiste Roman Zavada redonne une seconde vie aux classiques du cinéma muet qui seront projeté sur un écran durant ses improvisations musicales. Dans un premier temps, il proposera un voyage dans le temps qui mettra en valeur des archives vidéo d'époque de Rivière-du-Loup. Avec une narration musicale improvisée et spontanée, Zavada assure une performance hors du commun et, comme par magie, devient le complice des images en noir et blanc.

Les personnes intéressées sont invitées à apporter leur chaise de camping et leur couverture. En cas de pluie, l'activité sera déplacée à l’église anglicane St-Bartholomew située au 15, rue du Domaine.

Cette activité Ciné-Piano est rendue possible grâce à l’Entente de développement culturel.

RIVIERE DU LOUP BELOW ET RALLYE

Les 3 et 4 aouts, de 13 h à 16 h, la population est invitée à assister aux projections du documentaire Riviere du Loup Below.

Réalisé par Daniel Breton, ce documentaire porte sur l’histoire de la présence anglophone à Rivière-du-Loup et raconte deux histoires à propos de défunts qui reposent au cimetière.

L’activité aura lieu à l’église St-Bartholomew et les participants pourront, par la même occasion, découvrir le cimetière à travers un rallye.

Pour plus de détails à propos des activités, il est possible de consulter le www.manoirfraser.com.