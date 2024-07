Archetype Trad en spectacle au Parc des Chutes

L’équipe de Rivière-du-Loup en spectacles présente le spectacle de musique traditionnelle québécoise de la formation Archetype Trad, le jeudi 1er août à 20 h, au Parc des Chutes, dans le cadre des Jeudis Shows Hyundai Rivière-du-Loup.

En 2023-2024, Archetype Trad se ravive en rapatriant une nouvelle collection de compositions sous le thème inspirant de la place des femmes dans le trad : «Tradition-Elles». Ayant à cœur la valorisation et le partage du répertoire de violon trad composé par des femmes, Kate Bevan-Baker et Émilie Brûlé offriront des arrangements originaux de ces compositions et signeront elles-mêmes de nouvelles pièces traditionnelles.

La contribution de femmes reconnues dans le monde de la musique traditionnelle sera soulignée dans leur choix de répertoire. Des compositions existantes ou inédites des violoneuses de renommée Stéphanie Lépine, Lisa Ornstein, Sophie Lavoie, Megan Bergeron, Brenda Stubbert, Karine Gallant, Marie-Claire Saindon et Liette Remon seront à l’honneur. En associant les créations de ces femmes aux origines variées, on découvre une courtepointe d’influences culturelles que les deux musiciennes d’Archetype Trad arrangent d’un fil conducteur.

Ce répertoire couvrant plusieurs régions de la province de Québec (Gaspésie, Lanaudière, Montréal) et les provinces de l’Atlantique (Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve) s'inscrit dans la continuité de leur premier album «Explorer», sorti en novembre 2022. Leurs nouveaux complices Olivier Arseneault originaire de la Côte-Nord (gigue et bodhran) et Louis-Charles Vigneau originaire des Îles-de-la-Madeleine (guitare et voix) se joindront à elles à l’occasion pour former un nouveau son et offrir de nouvelles possibilités, soit élargir et agrémenter leur répertoire purement instrumental avec la chanson et la danse traditionnelle.

Avant le spectacle, la MRC de Rivière-du-Loup et le Centre local de développement de la région de Rivière-du-Loup invitent la population à une kermesse Mauricienne gratuite et festive, de 17 h à 19 h. Dégustation de bouchées aux saveurs de L'île Maurice, performance du groupe Harmonious Melodies, danse, dont le Séga, danse traditionnelle Mauricienne, seront au rendez-vous.

La kermesse Mauricienne et le spectacle d’Archetype Trad seront présentés dans la salle Bon-Pasteur de la Maison de la culture de Rivière-du-Loup en cas de mauvais temps.

Les billets sont disponibles dès maintenant à la billetterie située au Centre culturel Berger, par téléphone au 418 867-6666 poste 1 ou en ligne au www.rdlenspectacles.com.