Sprint final avant les Grandes Fêtes TELUS

Les préparatifs des 18e Grandes Fêtes TELUS ont démarré il y a deux semaines afin que le parc Beauséjour de Rimouski soit prêt à accueillir 85 000 festivaliers, du 1er au 4 aout. Les têtes d’affiche de cette année ont toutes bénéficié d’un rayonnement international au cours des dernières années : Sum 41, Black Eyed Peas et Bryan Adams interpréteront leurs plus grands succès.

«C’est la tournée d’adieu de Sum 41. On ne voulait pas passer à côté de ça et on a mis la main dessus. C’était important pour nous de les voir une dernière fois à Rimouski», explique Sébastien Noël, directeur général des Grandes Fêtes TELUS. Lors de la soirée du 1er aout, le public pourra entendre ses chansons les plus populaires : «Fat Lip», «In Too Deep» et «Pieces», en plus des pièces de son plus récent album «Heaven :x: Hell». La première partie sera assurée par The Planet Smashers et le groupe Irish Moutarde jouera en ouverture du festival.

«Black Eyed Peas, ça fait plusieurs années qu’on travaillait pour les avoir. Nous avons eu une fenêtre d’opportunité cette année», détaille M. Noël. Ils interpréteront leurs succès des 25 dernières années, tels que «I Gotta Feeling», «Where’s the Love» et «Pump It». En ouverture, le public pourra assister aux prestations du groupe Rêve et du chanteur autochtone de rap Samian.

Le 3 aout, Bryan Adams montera sur les planches de la scène Loto-Québec. Lui aussi interprétera ses chansons les plus populaires dont «Summer of ‘69» et «(Everything I Do) I Do It For You». La première partie sera assurée par Steve Hill et en ouverture de cette soirée, le public pourra écouter Laurence Nerbonne.

Le 4 aout, les artistes québécois seront à l’honneur. Le groupe Bleu Jeans Bleu sera en vedette, précédé par l’autrice-compositrice-interprète Claudia Bouvette. De plus, l’humoriste Louis-Josée Houde présentera 45 minutes de nouveau matériel. Il sera précédé de l’humoriste rimouskois JF Otis.

Une programmation 100 % francophone sera offerte gratuitement sur la scène Hydro-Québec. On compte parmi les artistes El Yuc, Collectif Jardin, les DJ Méthot et Hoya, le duo Les Element, l’hommage au groupe Les Colocs Juste une p’tite nuite, Jérôme Charlebois et Annie Roy et l’auteur-compositeur-interprète innu Mike Paul Kuekuatsheu.

Environ 55 % des spectateurs des Grandes Fêtes TELUS proviennent de l’extérieur de la région, du Nouveau-Brunswick, des Etats-Unis, de l’Ontario et d’autres régions du Québec.