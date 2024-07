Cinédit présente trois projections gratuites pour toute la famille

Cinédit sort de sa traditionnelle pause estivale pour présenter à la population de la MRC de Rivière-du-Loup son (f)Estival de films, une série de trois projections gratuites dédiées à toute la famille. Pour l’occasion, Cinédit sort à l’extérieur du cinéma Princesse et des frontières de Rivière-du-Loup pour faire découvrir aux petits et grands les joies d’une projection cinématographique rassembleuse.

La première projection se tiendra à l’extérieur, au parc du Mémorial de L'Isle-Verte (près de l'église) le vendredi 19 juillet à 20 h. «Toupie et Binou le film» fera le bonheur des tout-petits. Avec les voix de Marc Labrèche, Anne Dorval, Geneviève Schmidt, Stéphane Rousseau et Xavier Dolan, ils pourront dévorer les aventures de Toupie à la recherche du toutou adoré de Binou dans le fabuleux «Monde des objets perdus»! En cas de mauvaise température, la projection sera déplacée à l'intérieur de l'école Moisson-d'Arts.

Dès le lendemain, à 14 h 30, c’est à l’Espace collectif Berger de Saint-Modeste que sera projeté «Jules au pays d’Asha», un film de Sophie Farkas Bolla, nommé et primé dans plusieurs grands festivals de films pour enfants à travers le monde. Jules, fils de colons du nord du Québec, fait la rencontre d’Asha, une jeune fille autochtone. Ensemble, ils vont s’aventurer de l’autre côté de la forêt, là où la nature se révèle pleine de vie et de secrets.

La série de projections se terminera le vendredi 16 aout à 20 h, à nouveau à l’extérieur, au parc Desjardins de Saint-Épiphane, près de la maison des jeunes. «Dounia et la princesse d’Alep» emmènera petits et grands dans l'extraordinaire aventure de Dounia, 6 ans, qui quitte sa ville natale d'Alep avec quelques graines de nigelle au creux de la main dans ce film d'animation québécois réalisé par Marya Zarif et André Kadi.

Ce projet est rendu possible grâce à l’entente de développement culturel MRC de Rivière-du-Loup, conjointement avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec, ainsi que grâce à la participation des municipalités de L’Isle-Verte, de Saint-Modeste et de Saint-Épiphane.