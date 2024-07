Un troisième rendez-vous d’arts imprimés à Saint-Simon-de-Rimouski

Plus d’une quarantaine d’artistes de la région et de partout au Québec sont attendus à l’église de Saint-Simon-de-Rimouski les 20 et 21 juillet à l’occasion de la 3e foire de fanzine de BD et d’art imprimé Édition Fleuve. Pour une deuxième année consécutive, toutes les tables disponibles ont été réservées, il ne reste plus qu’au public de répondre présent.

Lors de cette fin de semaine, une dizaine d’ateliers gratuits seront offerts, grâce à un partenariat avec la MRC des Basques. Les thématiques abordées seront aussi variées que les artistes invités : impression sur Lego, coloration à l’aquarelle, linogravure, collage, création de mini livre illustré, introduction à la BD, impression florale, anthotype et chlorotype, imaginaires poétiques, élaboration de livre photo, etc.

Pour l’organisateur d’Édition Fleuve, Sébastien Lépine, alias SLEP, l’événement a pour but de favoriser les rencontres entre les artistes, et avec le public. «Ça permet aussi de faire connaître des talents. Les artistes peuvent partager leur travail. On a déplacé la foire lors du premier weekend de la construction, donc on espère attirer les touristes», explique-t-il.

Les zines sont de petites publications autoproduites et faites à la main. Ils suivent le courant DIY (do-it-yourself) et tirent leur inspiration de la culture punk. «L’idée, c’est de ne pas attendre d’approbation pour créer et diffuser. Un zine autoproduit compte plusieurs copies d’un même objet», explique Sébastien Lépine. Lorsque des éléments de bande dessinée, de sérigraphie, de photographie et de poésie s’ajoutent à cette recette, il en résulte de petits objets d’art.

«Il n’y a pas d’éditeurs et d’encadrement. Le vent de liberté qui y est associé est très inspirant.» Cette forme littéraire alternative met à l'avant-plan les arts imprimés artisanaux. Ils peuvent prendre une pluralité de formes et comprendre des œuvres poétiques, illustrées et graphiques.

Le samedi 20 juillet, un micro ouvert animé par Julia Posca sera organisé à l’église de Saint-Simon-de-Rimouski à partir de 17 h. Cette activité est gratuite et ouverte à tous. Les personnes intéressées sont invitées à partager leurs poèmes et textes.