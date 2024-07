Les soirées de la Chapelle en musique à Rivière-Bleue

Avec l’objectif d’encourager le talent des artistes locaux et régionaux, la Chapelle au Pied-du-Lac de Rivière-Bleue offre trois soirées de musique durant l’été, dans le cadre de sa nouvelle formule de soirées de la Chapelle en musique.

Pour débuter, le 20 juillet, Myriades, une autrice-compositrice-interprète ayant ses attaches à Pohénégamook, fera son entrée sur scène. Dans un heureux mélange de fougue et de vulnérabilité, Myriades aborde le grand voyage intérieur tout comme la richesse du quotidien. Accompagnée de son guitariste François Réhel, la pianiste navigue entre le soft-rock, le jazz et le folk pour offrir un spectacle dynamique et lumineux.

Le 25 juillet, au tour de Marco Bossé et de sa compagne Valérie Magnan de faire connaître leur répertoire. Marco, ce gars de Rivière-Bleue, se fait un plaisir de partager de se présenter dans son coin de pays. Dans une atmosphère joyeuse, énergique et tendre, ils mettent en contexte et revisitent les grands classiques québécois de 1960 à 1990.

Enfin, le 8 aout, Gaétan Racine, un autre artiste de Rivière-Bleue se présentera en trio. Dans un style qui comporte des résonances de blues, de jazz, de rock, de balades et d’airs traditionnels, le Gaétan Racine Trio saura faire vibrer les cœurs des spectateurs avec ses compositions et quelques reprises. Les spectacles ont lieu à 19 h 30.