Vrille art actuel annonce la deuxième résidence de création de sa programmation estivale 2024 «Cultivar : faire terroir». En effet, du 18 juillet au 4 août, la ferme 40 Arpents accueillera la famille Carrier-Bouchard pour la réalisation du projet «De la terre à la table».

Le public est convié à une soirée de projection en plein air le lundi 22 juillet à 19 h 30 à la ferme 40 Arpents afin de faire connaissance avec les artistes et de visionner le film Le Carnaval des animaux de Jacynthe Carrier et Bruno Bouchard. La famille animera également un atelier artistique au marché public de la Grande-Anse à Ville La Pocatière le samedi 27 juillet de 10 h à 11 h 30 et au marché de l’Expo à Saint-Pascal le dimanche 28 juillet de 10 h à 12 h. Finalement, un événement pour marquer la fin de la résidence aura lieu le samedi 3 août en après-midi à la ferme 40 Arpents. À noter que les activités de la programmation sont gratuites.

Cette résidence s’inscrit dans un désir de la part de Vrille art actuel d’explorer les façons novatrices dont les artistes professionnels forment des groupes de cocréation avec leur cellule familiale. La thématique de la famille résonnera certainement auprès des différents publics du Kamouraska, mais tout particulièrement des familles.

DE LA TERRE À LA TABLE : FERME 40 ARPENTS

Du 18 juillet au 4 août, la famille Carrier-Bouchard ira à la rencontre des productrices et producteurs par le biais de l’art dans l’objectif de tisser des liens entre les productions «agriculturelles» en portant une attention particulière à l’agriculture de proximité, à échelle humaine, et à la transmission intergénérationnelle. De ces rencontres émergeront des œuvres conçues à même les espaces agricoles visités. Dans le cadre de leur résidence, les Carrier-Bouchard collaboreront avec plusieurs organismes de la région du Kamouraska, en territoire wolastoqey, dont le Musée québécois de l’agriculture et de l’alimentation, la ferme Gijamika et La société des plantes.

FAMILLE CARRIER-BOUCHARD

Bruno Bouchard (1981), Elena C. Bouchard (2017), Margot C. Bouchard (2013) et Jacynthe Carrier (1982) vivent et travaillent à Québec. Margot relie les objets avec des cordes, dessine des jardins et bricole le décor de son quotidien. Elena voit les petites choses que personne d’autre ne voit et nous les montre. Jacynthe explore, par la vidéo et la photographie, les relations du corps à l’environnement. Dans une pratique autour du tableau vivant, elle invite des communautés éphémères qu’elle compose à investir des lieux par différentes formes de présences. Bruno est cofondateur du collectif d’artistes L’orchestre d’hommes orchestres (LODHO) et du Théâtre Rude Ingénierie. Artiste interdisciplinaire, il se fascine pour le dialogue et les métissages entre les disciplines, les genres, les époques, les cultures, les langages. De la terre à la table sera leur deuxième projet tous ensemble.

«CULTIVAR : FAIRE TERROIR»

Au cours de la prochaine année, la thématique «Cultivar : Faire terroir» occupera l’ensemble de la programmation de Vrille et mettra en valeur des engagements authentiques, des partenariats inédits et des interventions novatrices sur le territoire.