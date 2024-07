Une troisième édition du Festuaire de Cacouna les 19 et 20 juillet

Fidèle à sa mission de faire découvrir des artistes d’ici et d’ailleurs et d’occuper le cœur de ce petit village côtier du Bas- Saint-Laurent avec des formes d’art diversifiées, le Festuaire de Cacouna promet d’être l’événement culturel de l’été.

Dans une formule 100% gratuite pour les citoyens, l’édition 2024 comprend des prestations poétiques, du cinéma, de la musique, de la danse, du théâtre, des arts visuels et, une nouveauté cette année, une journée d’ateliers dédiés aux adolescents de la région.

De fait, le vendredi 19 juillet sera une occasion unique pour les adolescents de la région d’entrer dans l’univers d’artistes professionnels de disciplines variées avec : un atelier de poésie animé par la slammeuse renommée Queen K, un atelier de "waacking" danse de rue offert par Axelle Munezero, un atelier de musique par Mathilde Côté-Toulgoat, et un atelier de sculpture sur argile par Marianne Chenard. L’œuvre sculpturale créée dans le cadre de ce dernier atelier sera offerte à la Municipalité de Cacouna et sera exposée de façon permanente dans un lieu public de la municipalité.

Il est possible d’inscrire dès maintenant les jeunes à ces ateliers gratuits en envoyant un courriel à [email protected], en identifiant son nom, son âge ainsi que l’atelier auquel il souhaiterait participer.

La journée du vendredi 19 juillet se terminera par le spectacle du compositeur et interprète louperivois Kourage qui présentera son tout nouvel album Posthume dans la salle paroissiale de Cacouna à partir de 20 h.

Comme chaque année, le samedi 20 juillet offrira une séquence de spectacles et prestations, de 11 h à 23 h, où le grand public pourra côtoyer les artistes. Au programme : une prestation de musique classique par le Quatuor Lune dans l’église Saint- Georges-de-Cacouna; une performance de waacking, danse de rue, offerte par Axelle Munezero sur la musique live de Nick Aria dans le stationnement de l’église Saint-Georges-de-Cacouna; un micro ouvert avec le poète Carl Bessette et ses invités sur le parvis de l’église Saint-Georges-de-Cacouna; une exposition et conversation avec l’artiste en arts visuels Marianne Chénard dans la galerie éphémère de l’ancien presbytère; la pièce de théâtre Fol ouvrage, torcher des paillettes avec Elkahna Talbi et Amélie Prévost dans la salle paroissiale; ainsi que la présentation du film Ru suivi d’une conversation avec l’autrice Kim Thuy dans l’église anglicane de Cacouna.

Sur la place principale du festival, soit le cœur du village de Cacouna, la boulangerie cacounoise nommée trois fois dans la catégorie «meilleure boulangerie québécoise de l’année» aux Lauriers de la gastronomie Racines – boulangerie fermière, le marché cacounois Desbiens et filles ainsi qu’un kiosque gourmand du chef Wolastoqey Maxime Lizotte seront sur le site pour combler les appétits des festivaliers.