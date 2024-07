Luc de Larochellière et Sylvain Quesnel en spectacle au parc des Chutes

Plus d’une quarantaine d’artistes de la région et de partout au Québec sont attendus à l’église de Saint-Simon-de-Rimouski les 20 et 21 juillet à l’occasion de la 3e foire de fanzine de BD et d’art imprimé Édition Fleuve. Pour une deuxième année consécutive, toutes les tables disponibles ont été réservées, il ne reste plus qu’au public de répondre ...