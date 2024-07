Lancement de la série de spectacles estivaux Les Jeudis Shows à Rivière-du-Loup

L’équipe de Rivière-du-Loup en spectacles annonce le grand retour de sa série estivale Les Jeudis Shows Hyundai Rivière-du-Loup. Les représentations commenceront ave cla formation pop Alfa Rococo, le jeudi 11 juillet 2024 à 20 h, au parc des Chutes de Rivière-du-Loup.

Avec son nouveau spectacle Fais-moi rêver, le duo émérite Alfa Rococo fait plonger les spectateurs dans son univers festif et dansant tout en côtoyant l’aspect onirique de son œuvre.

On y retrouve les pièces du nouvel album, mais aussi les incontournables de son répertoire qui se sont hissées au sommet des palmarès et qui lui ont valu deux Félix et plusieurs prix et mentions au fil de son histoire.

Une ambiance festive avec service de bar attend la population qui désire assister à des spectacles professionnels et découvrir des artistes de différents univers musicaux. Cet été, sept artistes et leurs musiciens fouleront la scène extérieure installée au Parc des Chutes, du 11 juillet au 22 août.

Les billets sont disponibles dès maintenant sur place à la billetterie située au Centre culturel Berger, par téléphone au 418 867-6666 poste 1 ou en ligne au www.rdlenspectacles.com.

Les spectacles seront présentés dans la salle Bon-Pasteur de la Maison de la culture en cas de mauvais temps.