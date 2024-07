Justin Saladino et son groupe en spectacle au parc des Chutes de Rivière-du-Loup

Le BeauLieu Culturel du Témiscouata invite la population au vernissage des œuvres de l'artiste Olivier Gingras qui se tiendra le samedi 20 juillet, de 14 h à 16 h. D'une sélection de son plus récent travail créatif et de ses coups de cœur personnels, il propose «Tour d'horizons». Il s’agit d’une exposition d'œuvres médiums mixtes et poésie dans ...